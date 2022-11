(Di mercoledì 9 novembre 2022) Fiumicino – Siamo ancora in piena crisi ed ogni piccoloalleè fondamentale:di Palidoro, la primasociale d’Italia, è ancora attivo lo sconto del 20% sui prodotti. “Essere unasociale – spiega il dott. Marco Tortorici, farmacista ed esperto in omeopatia, già direttore dellacomunale di Isola Sacra per 20 anni – significa essere sempre al fianco dei, andando incontro alle loro esigenze e necessità, soprattutto in questo periodo in cui la crisi sociale ed economica continua ancora a farsi sentire”. L’iniziativa sociale dellaprevede ...

Il Faro online

La Caritas è vicina alle famiglie del territorio offrendo unsostegno , ad esempio, per pagare le bollette e i libri scolastici. Ma la Caritas da sola può fare poco, il contributo che può ...Il secondo accordo prevede unalle famiglie, alle lavoratrici e ai lavoratori di SEA . Di concerto con FILT - CGIL FIT - CISL UIL - Trasporti e UGL - TA infatti l'Azienda erogherà per ... Un aiuto concreto a cittadini e famiglie: alla Farmacia Salvo d’Acquisto proseguono gli sconti su tutti i medicinali Le risorse del bando "Contributi alloggio" per l’anno accademico 2021-2022 sono finanziate tramite il Fondo sociale europeo (Fse+) e Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...