Sbirri | vi accoltello Così il tredicenne straniero irride i poliziotti

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Scoperto mentre tentava di rubare uno scooter (insieme ad un quindicenne, denunciato per tentato furto) avrebbe minacciato igiunti sul posto. "Non potete farmi nulla"

vi', avrebbe detto il 13enne davanti alla richiesta del suo indirizzo di casa. I poliziotti sono riusciti a far calmare il minorenne , che è stato accompagnato in questura insieme ...vi". Il giovane ha infatti 13 anni ed è fiorentino ma di origine straniera. Non è scattata la denuncia proprio perché non imputabile ma verrà segnalato all'autorità minorile per ...Era stato beccato a forzare uno scooter in zona piazza Dalmazia-viale Morgagni assieme a un amico ma all'arrivo della polizia ha minacciato gli agenti: ...