San Casciano | ritrovate nei bagni termali 24 statue di bronzo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) – Protetti dal fango termale e dall’acqua bollente sono riemersi dopo 2300 anni dagli scavi di Sandeiin Toscana, imperatori, divinità, fanciulli, matrone. In tutto 24didi raffinata fattura di dimensioni diverse, cinque delle quali alte quasi un metro. Tutte in perfetto stato di conservazione. Ancora in parte coperti dall’acqua si intravedono Apollo, un giovane efebo e diverse raffigurazioni di Igea, dea della salute. Lesono state trovate disposte sui rami di un grande tronco fissato sul fondo della vasca, quasi che chi le ha poste in quell’ordine volesse ancorarle a qualcosa di sicuro, molte erano ricoperte di iscrizioni in latino ed etrusco e, sembra, di uova (un mistero che gli archeologi devono sciogliere). Ma insieme alleanche ...

