(Di mercoledì 9 novembre 2022) IlMinuto 68, perché è lì che bisogna andare. Marin (Empoli) si allunga la palla in piena area egli prende tempo e spazio. Fin qui ci siamo. Il seguito, poi, vede sì un contatto fra la gamba destra dell’empolese e la sinistra (ad altezza tendine) dell’attaccante nigeriano ma l’impatto è leggero, minimo, non abbastanza per decretare un calcio di rigore che – anche secondo le direttive Can recenti – deve avere ben altri crismi e ben altra intensità. Eva giùse. Il check di Fabbri conferma ma sa molto di. Il resto: corrette le due ammonizioni a Luperto (trattenuta di maglia ae fallo successivo evidente), ma lascia correre alcuni falli a palla già scaricata. Il 2-0 del ...

IlNapolista

...a consentire ai partenopei di stappare una partita che si era fatta difficile anchela bravura dell'Empoli. I toscani si difendono con ordine, ma a metà ripresa Osimhen si guadagna il...Abbiamo impostato la partitachiudere loro gli spazi interni costringendoli ad andare sugli esterni. Il rigore Preferisco non parlare, è stato un. Il contatto non sembrava così evidente ... Rigorino per il Napoli, Osimhen va giù come se fosse stato travolto (la Gazzetta) - ilNapolista “I giocatori hanno dato tutto contro una squadra straordinaria, anche in inferiorità numerica siamo stati sul pezzo. Questo è un grande segnale di crescita. Abbiamo impostato la partita per chiudere l ...Nemmeno il tempo di respirare che è già tempo della 14° giornata di campionato, in programma come turno infrasettimanale. Le prime gare confermano che ...