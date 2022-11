Password wi-fi | come ti comporti?

Leggi su fmag

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Circa 9 statunitensi su 10 non usano laper la loro wi-fi. Questo in un periodo storico in cui è ormai acclarato che leandrebbero cambiate – finanche con una certa frequenza – e che la sicurezza passa addirittura per due o tre livelli di controllo in caso di servizi delicati e dati sensibili. Scoprire quindi che su un campione di 2.500 persone l’89 percento non usa laa casa è quasi da non credere. Il dato lo riporta PC Matic (software antivirus fieramente a stelle e strisce) nel suo report 2022 “Hygiene & Habits Report“. I dati sul campione rappresentativo fanno sorgere più di qualche dubbio sulla percezione del rischio che hanno gli americani sulla sicurezza delle loro reti domestiche. “Potrebbe sembrare un dettaglio minore – spiega l’introduzione del report – ma la nostra ...