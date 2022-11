Parma | Krause | «Sogniamo in grande | tra stadio e l’academy»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le parole del presidente del, Kyle: «in, ovviamente, ma ci vuole tempo per far crescere i nostri giocatori» Kyle, presidente del, ha rilasciato una lunga intervista al Guardian. Di seguito le sue parole sugli obiettivi della squadra sul lungo periodo. OBIETTIVO – «È molto chiaro: il primo obiettivo è essere promossi. In secondo luogo, dobbiamo mantenere quello stato. E poi…in, ovviamente, ma ci vuole tempo. Perché ilabbia successo, dobbiamo sviluppare la nostra accademia e produrre i nostri giocatori». SVILUPPO – «Dobbiamo sviluppare talenti per l’accademia che possano essere pronti per esibirsi in Serie A entro i prossimi 10 anni. Abbiamo bisogno di fornire ...

Pensa in grande il Presidente del Parma Calcio Kyle Krause che ha parlato del presente e del futuro del club crociato in un'intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian: "Vogliamo sviluppare talenti che possano essere pronti per esibirsi in Serie A entro i prossimi 10 anni." In una lunga intervista al The Guardian Kyle Krause è tornato a parlare del progetto Parma e dell'ambizione di tornare in Europa. Novità anche sul Centro Sportivo di Collecchio. "Dobbiamo sviluppare talenti per l'accademia che possano essere pronti per esibirsi in Serie A entro i prossimi 10 anni." Il presidente Krause ha parlato degli obiettivi futuri del Parma: "Vogliamo costruire un nuovo stadio, voglio creare un posto dopo si possa andare sette su sette. Stiamo già acquistando il terreno."