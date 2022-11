Next Gen Atp Finals Milano 2022 | montepremi e prize money

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Iled ildelleGen ATPin programma da martedì 8 a sabato 12 novembre sui campi in cemento indoor dell’Allianz Cloud di. L’Italia, trionfatrice tre anni fa con Jannik Sinner, potrà contare su Lorenzo Musetti e Francesco Passaro. Compongono il lotto degli otto migliori giovani del circuito anche il britannico Jack Draper, lo statunitense Brandon Nakashima, il ceco Jiri Lehecka, il taiwanese Chun Hsin Tseng e lo svizzero Dominic Stricker. I GIRONI COPERTURA TV REGOLAMENTO E’ entrato all’ultimo anche Matteo Arnaldi, che ha preso il posto del danese Holger Rune, costretto a dare forfait dopo le fatiche di Parigi-Bercy. A vincere nella passata edizione fu lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica degli US Open e nuovo ...

Il passo è breve, addirittura fin troppo corto. Passare dalle Next-Gen di Milano alle Atp Finals di Torino è questione di attimi . Dei 35 giocatori che hanno giocato il Masters under 21, già in 7 sono scesi in campo anche alla O2 Arena di Londra o lo stanno ..."Abbassate l'età dei partecipanti", propone Paolo Bertolucci che sicuramente ne sa tanto, da ex atleta e capitano di Davis, che commenta per la tv l'esplosione super accelerata dei tennisti 3.0 Sinner, Alcaraz, Rune a Musetti, rispetto ai predecessori pur di prima qualità Medvedev, Zverev, Hurkacz, Fritz, Tsitsipas, Rublev, Ruud, Tiafoe, De Minaur, Shapovalov ed Aliassime.