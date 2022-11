MotoGP | Dovizioso | “Complimenti a Bagnaia e Ducati per il titolo Ora con Bastianini…”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’Eicma a Milano, congratulandosi conper la vittoria deldi. “allae a Pecco. Ha fatto una seconda parte di stagione da paura,più che meritato – ha detto, che poi in vista della prossima stagione ha aggiunto – C’è grande attesa per la sfida con Bastianini, che si preannuncia bellissima. Enea è imbattibile se in giornata, ma pecca in costanza“. SportFace.

