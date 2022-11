Migranti? Ecco qual è la priorità dei cittadini italiani

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, è ospite dell'edizione del 9 novembre de L'Aria che Tira, il programma televisivo condotto da Myrta Merlino su La7, e viene interrogata sulle principali problematiche avvertite dagli: “L'immigrazione non è 'il' problema per gli, il caro bollette e il costo della vita sono ai primi posti, l'inflazione compresa. In fondo c'è anche l'immigrazione, che è un tema importante, soprattutto per il centrodestra, e viene visto dal centrodestra come la possibilità e la capacità di rinfocolare quelli che sono i temi forti cari a Matteo Salvini e quindi anche cercare di guadagnare spazio rispetto ad altri temi. È una linea dura che piace a questo elettorato, piaceva già quando c'era il governo Salvini-Conte, aveva fatto riscuotere un importante successo a Salvini, fino a farlo ...

Il Sole 24 ORE

La rivolta Ong: restiamo quio naufraghii principi attorno a cui ruota la contesa giuridica sulle persone a bordo delle Ong, le navi umanitarie in attesa diventano quattro: ...Titoli di debito europei,e crisi: i retroscena delle richieste di Meloni L'esecutivo europeo ha deciso di adottare il modello del Next Generation Eu anche per la riduzione del debito. In ... Tensioni sui migranti, ecco quali sono le regole (vigenti) sui salvataggi Migranti, ecco come si è arrivati al via libera di Macron dalla nostra corrispondente Anais Ginori La svolta dopo il breve incontro di lunedì con Giorgia Meloni a margine della Cop27… Leggi ...1' di lettura 09/11/2022 - "Questo nuovo governo ha un atteggiamento pragmatico, senza voltarsi da altra parte" POLITICA (Roma). "Oggi c'è un atteggiamento del governo nuovo, pragmatico, teso ad affro ...