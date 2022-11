Master in Curatorial Practice | studenti a Palazzo Strozzi

ExibArt

Frutto della collaborazione tra Fondazione Palazzo Strozzi einpractice di Ied Firenze il progetto riprende l'idea di un'interazione immediata tra opera e visitatore adottata nella ...... la IX edizione di Nice & Fair - Contemporary Visions dove protagonisti sono i 13 curatori che nel 2022 hanno frequentato ilin pratiche curatoriali NICE " New Independent... L’arte delle eco-esistenze, in mostra allo IED di Firenze The International Library of Fashion Research in Oslo will house over 5,000 pieces of printed fashion ephemera that would otherwise have been discarded ...Frutto della collaborazione tra Fondazione Palazzo Strozzi e Master in curatorial practice di Ied Firenze il progetto riprende l’idea di un’interazione immediata tra opera e visitatore adottata nella ...