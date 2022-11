Lecce-Atalanta 2-1 | Gasperini | “Compromesso tutto in cinque minuti | nella ripesa poca lucidità”

Dopo il ko contro il Napoli è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per l'. Nella sfida con il, alla squadra di Gasperini non è bastato il gol di Zapata : Baschirotto e Di Francesco hanno regalato la vittoria ai salentini. La sconfitta costa caro ai ...Ci ha pensato però cinque minuti dopo un redivivo Andrea Pinamonti a trovare la via della rete e a porre un termine alle serie di ko consecutivi (4) nelle ultime cinque partite dei nero - verdi. ...Il Sassuolo mette le ganasce alla Roma che non riesce a rilanciarsi dopo il ko nel derby. Al Mapei Stadium finisce 1 a 1. Reti entrambe siglate nel finale: ospiti avanti, ma gli emiliani rispondono ...Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma: alle 18:30 altri due match del turno infrasettimanale. Formazioni ufficiali e pronostico .... Prosegue con due partite interessanti l'ultimo turno infrasettimanale del ...