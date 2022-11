Lazio | infortunio per Zaccagni | salta il Monza | in dubbio per la Juventus

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Laperde Mattia. Sicuramente assente contro il, inanche per il big match contro la. Come riporta Repubblica, l’esterno di attacco – tra i più in forma – si è procurato un affaticamento al polpaccio. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami per valutare le sue condizioni e Sarri incrocia le dita in vista dell’impegno contro i bianconeri. Dovrebbe rivedersi in panchina Ciro Immobile contro i biancorossi, mentre in attacco scalpita Matteo Cancellieri. L’alternativa è l’altro giovane Luka Romero. SportFace.