Il video di Spalletti con i bambini va divulgato nelle scuole Libero

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ildicon ialla fine dell’allenamento del Napoli.ne scrive in prima pagina col titolo: “La lezione di vita diaidelle elementari”.scrive che ildicon iè una scena che sembra tratta da un libro di Soriano. Solo che qui il protagonista non è un mediano sognatore, né un arbitro che usa la rivoltella al posto del fischietto, né un portiere attempato come El Gato Diaz l’uomo che «parò il rigore più lungo del mondo», come raccontava Soriano. Qui c’è solo Lucianoche finisce l’allenamento, quello alla vigilia di Napoli-Empoli; e si avvicina ad un gruppetto di piccoli tifosi in adorazione. E, in cinquantanove ...

... che scivola a - 8 dagli azzurri die rischia di essere agganciata da Atalanta e Lazio al ... COM PER IL COMMENTOCON GIANNI VISNADI E L'ANALISI DI ALBERTO CERRUTI PER 100ESIMO MINUTO .Decima vittoria consecutiva per il Napoli. La squadra di Lucianosi impone per 2 - 0 al Maradona contro l'Empoli nella sfida valida per ...Continua la cavalcata del Napoli di Luciano Spalletti, che anche contro l'Empoli vince e si conferma sempre più in testa alla classifica..Decima vittoria consecutiva in campionato per il Napoli che supera 2-0 l’Empoli. A breve le parole di Luciano Spalletti in conferenza.