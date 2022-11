Il governo prende un miliardo dal Reddito di cittadinanza per metterlo sulle bollette

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’esecutivo conta di recuperare la somma dai percettori ‘furbetti’. Per ora nessun stravolgimento né tantomeno l’abolizione promessa. Un po' di maquillage per dire: "Qualcosa abbiamo fatto"

IlNapolista

Dal programma elettorale di Fratelli d'Italia in vista del voto del 25 settembre: "Abolire il Reddito di cittadinanza per introdurre un nuovo strumento che tuteli i soggetti privi di reddito, ...... il primo decreto legge delMeloni , sulle questioni sollevate : " Le nuove disposizioni ... Più in generale, il Consiglio direttivo dell'Associazione dei professori di Diritto Pena... Il Governo prende posizione sullo scandalo Farfalle: «Mai più episodi del genere» - ilNapolista «Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali», assicura il presidente del Consiglio ...I soldi sono pochi, le promesse tante, le necessità degli italiani ancora di più. Dunque, che fare Ovvio, proporre ai cittadini la solita emergenza a tavolino: stavolta lasciamo in mare qualche centi ...