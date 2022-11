Il conduttore di Fano Tv costretto a interrompere la rassegna stampa per colpa del terremoto | VIDEO

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ore 7.07 di questa mattina. Negli studi diTv19 tutte le telecamere erano accese e stavano trasmettendo in diretta la consueta e quotidiana. IlMassimo Foghetti stava approfondendo un tema, ripreso dai giornali, di politica locale quando quella forte scossa sismica di magnitudo 5.7 ha colpito la costa adriatica con epicentro a largo di Pesaro. Il giornalista ha provato a rimanere collegato in diretta, cercando anche di spiegare ai telespettatori cosa stesse succedendo in quegli istanti in cui si è registrato ilpiù forte nelle Marche. Poi, però, ha saggiamente deciso di abbandonare lo studio. ilpiomba in diretta sutv durante ladel mattino…l’aplomb del ...

