Eni e Leonardo insieme per la decarbonizzazione La nuova intesa

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Parola d’ordine: sostenibilità. È su questo che verterà l’accordo sottoscritto da Eni, società leader internazionale nel settore dell’energia, e, leader globale nei settori dell’aerospazio, Difesa e sicurezza per lo sviluppo di iniziative congiunte che puntino sulla sostenibilità e l’innovazione. Gli effetti dirompenti provocati dal cambiamento climatico non possono più essere trascurati, e la partnership mira in questo quadro a favorire il processo di transizione energetica edelle proprie attività. Lo studio e la sperimentazione di carburanti sostenibili, ad esempio, sarà uno degli ambiti in cui si svilupperanno le attività congiunte, e avrà nei prossimi anni un impatto importante e decisivo sull’intero settore aeronautico. L’accordo In quanto parti correlate dell’, Eni e...

