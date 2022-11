Bulli Condominio sotto assedio ' Fanno danni e ci minacciano' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Cresce l'esasperazione per una baby gang nel complesso edilizio di via Castelnuovo Tedesco 'Hanno fra i 14 e i 15 anni, si sentono intoccabili. Ci è stato detto che dovremo ingaggiare un vigilante' ... MAROTTA - Banda di ragazzini molesti a Marotta Nord. «Stanno terrorizzando un palazzo, non ne possiamo più» denuncia un condomino che abita in via Svevo, vicino al parco giochi ...