Basket | Attilio Caja è il nuovo allenatore della Givova Scafati

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una nuova panchina si aggiunge all’elenco sostanzialmente infinito di quelle occupate nella propria carriera dadi. Il decano dei coach italiani sarà infatti l’uomo che guiderà d’ora in avanti la, che aveva comunicato ieri l’allontanamento di Alessandro Rossi dopo il record di 1-5 in campionato (due punti). Il tecnico pavese, 61 anni, nel suo lungo cammino ha guidato Pavia, Virtus Roma (tre volte), Pesaro, Olimpia Milano (due volte),Napoli, Roseto, Novara, Udine, Cremona (sia come Soresina che, appunto, dopo il trasferimento), Rimini, Firenze, Varese (due volte) e Reggio Emilia. Per due volte ha inoltre guidato l’Italia sperimentale, portandola all’argento ai Giochi del Mediterraneo di Bari 1997.: Alessandro Rossi ...

