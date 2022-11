Alla Camera eletti vertici commissioni | nessuna donna presidente

A completare la disfatta, i due superstitiche hanno deciso di votare a favore del secondo impeachment ancora in corsa, David Valadao e Dan Newhouse, sono stati facilmente rieletti. Se ...Ma quali commissioni siedono,, gli esponenti politici più di rilievo che fanno parte appunto dell'Assemblea di Montecitorio Cominciamo dal segretario del Partito democratico, Enrico ...La democratica Alexandria Ocasio-Cortez è stata rieletta alla Camera americana alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Secondo le proiezioni dei media Usa la pasionaria di origini portoricane ...“Per me è un onore – ha detto Carloni -, in quanto i miei nonni, mezzadri nelle Marche, mi hanno insegnato che dalla terra viene ogni bene. Ho auspicato, salutando i componenti della commissione in oc ...