Totti-Blasi | anche il New York Times parla della separazione della coppia

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Il gossip del momento relativo allatra Francescoed Ilaryè finito addirittura sulle pagine del New. La tormentata vicenda sentimentale dell’ex capitanoRoma è arrivata oltreoceano attraverso un articolo del celebre quotidiano newese che racconta dettagliatamente l’intera love story con l’ex letterina. Il giornalista del NYT, Jason Horowitz, ha iniziato a narrare la vicenda dagli albori: “C’era una volta Francesco, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una maglietta con la scritta “Sei unica”, un proclama d’amore eterno per Ilary, showgirl che gli ha rubato il cuore. I due si sono sposati in diretta ...