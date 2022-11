TAG Heuer - Connected Porsche | lo smartwatch per le auto di Zuffenhausen

(Di martedì 8 novembre 2022) Dai circuiti cittadini della Formula E alle boutique, il legame che unisce il marchiomobilistico tedesco agli orologi TAGdura da oltre 40 anni. Nel 2021, il sodalizio si è consolidato con una vera e propria partnership che vede le due aziende insieme su molteplici fronti: in primis, l'impegno in Formula E con le due monoposto del TAGFormula E Team. Ora, la collaborazione tra i marchi nella branca più moderna del motorsport si traduce anche in un tecnologico segnatempo digitale ispirato nel design allea batteria, il TAG: unodi lusso, dotato di alcune funzioni studiate ad hoc per le vetture disì, ma di ...

Quattroruote

La Porsche ha presentato la nuova 99X Electric Gen 3 , ossia la monoposto con la quale il teamPorsche cercherà di imporsi nella stagione 2023 del mondiale di Formula E , che presenterà il via il prossimo 14 gennaio. A guidarla saranno Pascal Wehrlein, confermato, e il nuovo entrato ...'Driven by dreams' (guidata dai sogni) è il motto che ha ispirato il costruttore e la scuderiaPorsche che ha confermato il pilota tedesco Wehrlein e ha ingaggiato il portoghese Antonio ... TAG Heuer Connected Porsche: l’orologio intelligente che “parla” con la vostra Porsche - Quattroruote.it La struttura nasce con l’impegno di preservare e promuovere le competenze artigianali del Paese, andando a rafforzarne le connesioni con i marchi del gruppo.Novanta orologi sono in lizza per aggiudicarsi uno dei venti premi in palio, tra cui il prestigioso Grand Prix de l'Aiguille d'Or ...