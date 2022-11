Serie B | giornata 12 | Genoa ko | il Frosinone vola a +5

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilmantiene la vetta della classifica nella12 diB e aumenta a cinque punti il distacco sulle prime inseguitrici.ko nel posticipo con la Reggina, beffa al fotofinish per il Cagliari che pareggia con il Südtirol mentre il Parma cade a Palermo. In coda prosegue il momento negativo di Cosenza, Venezia e Perugia.B,12: Palermo-Parma 1-0,-Perugia 1-0, Pisa-Cosenza 3-1, Brescia-Ascoli 1-1, Benevento-Bari 1-1 Vittoria importante del Palermo, che batte 1-0 il Parma e conquista il secondo successo di fila. Decisivo il gol di Marconi al 57’ con un colpo di testa da pochi passi. Si impone con lo stesso risultato anche il, che firma la quinta vittoria consecutiva battendo il Perugia ultimo in ...

Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a. Attiva ora il tuo abbonamento. Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 8 novembre 2022... e i piloti che cambieranno team o esordiranno nella massimaa partire dal prossimo anno. Live dal Ricardo Tormo di Valencia, con Guido Meda e Mauro Sanchini al commento, ladi test ...Gli azzurri di Luciano Spalletti, reduci dal 2-1 di Bergamo contro l'Atalanta, ospitano i toscani di Paolo Zanetti nel turno infrasettimanale valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A ...Milan-Cremonese, sfida valida per la 14esima giornata di Serie A ed in programma oggi alle 20:45 allo stazio "Zini" di Cremona, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming ...