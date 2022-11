Roma-Lazio | cori antisemiti da tifosi laziali | chiesto supplemento d’indagine

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Dopo il derby, il Giudice sportivo, “in rene al rapporto della Procura federale pervenuto in data 7 novembre 2022, ha altresì disposto in ordine aibeceri, oltraggiosi e discriminatori di matrice religiosa rivolti da parte dei sostenitori della SSassiepati nei settori di pertinenza, e rivolti verso la tifoseria avversaria, intervenuti più volte prima dell’inizio dell’incontro nonché, in un caso, anche durante l’incontro stesso, undi indagine da parte della Procura Federale volto a confermare che talisono stati percepiti nell’intero impianto, precisando ulteriormente il numero degli occupanti dei settori nei vari momenti descritti, acquisendo se del caso elementi anche dai responsabili dell’Ordine pubblico”. ...

... sviluppato dalla ricerca dell'Irccs San Raffaele die il primo di questo tipo in Italia. La presentazione oggi con il ministro della Salute Schillaci, il presidente della RegioneNicola ...... continuità territoriale, ADI e telemedicina per la gestione domiciliare del paziente cronico", che si è svolto apresso la sede della Regione(l'evento rientra nel ciclo di incontri dal ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Di Cola: In cinque anni la povertà è aumentata e il fenomeno si sta allargando in maniera preoccupante, in molti verso l'indigenza ...