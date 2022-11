Qatar 2022 | bufera sull’ambasciatore dei Mondiali | «L’omosessualità è danno mentale | qui si rispettano le nostre regole»

(Di martedì 8 novembre 2022) A pochi giorni dal calcio di inizio deiin, l’ambasciatore dell’evento ed ex calciatore professionista Khalid Salman si è pronunciato contro, proibita secondo l’Islam. «È un», ha detto all’emittente televisiva tedesca Zdf per il documentario dal titolo «Geheimsache». «Molte persone arriveranno nel Paese durante i. Parliamo ad esempio di gay. La cosa più importante è che tutti quelli che accettino di venire qui, rispettino anche le», ha specificato sottolineando inoltre che si tratterebbe di un «problema con i bambini che vedono i gay perché imparerebbero qualcosa di sbagliato». Dopo le parole di Salman, il Comitato organizzatore della Coppa ...

