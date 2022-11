Pure Greta è passata di moda Guerra e crisi hanno smontato tutte le sue tesi

Fanpage.it

... Miriam Martinelli, la "Thunberg italiana" ed esponente di Fridays For Future di Milano; e Mary Copeny, 15enne americana sempre più figura di riferimento per la difesa dell'ambiente. Tra i ...Anche chi ha inventato il fenomeno mediaticoThunberg le ha fatto dire al mondo che l'energia ... Supponendoche sia possibile trovare una qualche soluzione duratura per le scorie radioattive,... L'Egitto, i grandi assenti (dalla Cina a Greta Thunberg) e crisi energia: cosa aspettarsi dalla Cop27 The activist claims that the world’s current 'normal' - dictated by the people in power - has caused the climate breakdown ...She lashed out at the 'global North' for being 'defined by colonialism, imperialism, oppression and genocide'.