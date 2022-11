(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Il Papa emeritoXVI è disponibile ain un possibiledi Baviera per abusi sessuali commessi da un sacerdote. Lo ha confermato una portavoce del tribunale all’agenzia stampa tedesca Dpa. Al centro del caso vi è un sospetto prete pedofilo, identificato come Peter H. La vicenda coinvolge l’arcidiocesi die Freisig,XVI che ne è è stato arcivescovo fra il 1977 e il 1982 e il suo successore, il cardinale Friedrich Wetter. La procura sta cercando di stabilire la colpevolezza del sacerdote ed eventuali responsabilità delle istituzioni religiose, nella vicenda di abusi di cui è stato vittima un bavarese che oggi ha 38 anni. Un rapporto sul sacerdote, diffuso in gennaio, riferisce anni di abusi. Invece di denunciare ...

... sono coinvolti anche il cardinale Friedrich Wetter, successore proprio diXVI alla guida dell'arcidiocesi, e l'arcidiocesi stessa. Leggi Anche Scandaloa Monaco, la lettera di ...2006, PapaXVI consegna l'anello cardinalizio simbolo della fedeltà alla vocazione e alla unione con la Chiesa al neo cardinale Jean - Pierre Ricard. "Ho deciso di non mantenere più segreta ... Pedofilia, "Benedetto XVI pronto a testimoniare in processo a Monaco" Benedetto XVI intende difendersi di fronte a una denuncia sporta al tribunale provinciale di Traunstein, nella Baviera tedesca, nell'ambito dell'inchiesta sugli abusi dei preti pedofili. Secondo la po ...(Adnkronos) - Il Papa emerito Benedetto XVI è disponibile a testimoniare in un possibile processo a Monaco di Baviera per abusi sessuali commessi da un sacerdote. Lo ha confermato una portavoce del tr ...