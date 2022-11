Molestie in tv | Sonia Grey contro Franco Di Mare | «Ero in imbarazzo ma provavo a sdrammatizzare»

Leggi su open.online

(Di martedì 8 novembre 2022) «Mi sono stancata di questa ricostruzione distorta e mistificata dei rapporti fra me eDie per questo ho già interessato il mio legale per decidere come procedere». A parlare, attraverso i suoi profili social, è. La conduttrice si riferisce a quanto affermato dal suo ex collega di Unomattina, incalzato nei giorni scorsi da Striscia la notizia. Il tg satirico di Canale 5 ha trovato dei video del 2004 in cui l’attuale direttore di Rai 3 dà una pizzico sul fondoschiena alla collega. «Con l’inviato ridemmo insieme dellechemi faceva ogni mattina, in risposta alle quali un giorno io le restituii la cortesia», si è difeso il giornalista, annunciando una querela nei confronti del programma, «era un banale scherzo tra colleghi». Anche ...