LIVE Arnaldi-Nakashima 4-2 3-4 3-4 4-3 2-4 | Next Gen ATP Finals 2022 in DIRETTA | lo statunitense vince al quinto | buona prova dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.05 La nostrascritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.02 Per quanto riguarda le statistiche di questa partita, l’azzurro ha messo a referto 11 ace e 5 doppi falli (6-0 invece il conto dello). Il nativo di Sanremo ha chiuso la sfida con il 79% dei punti vinti con la prima (contro il 76% dell’americano) e il 50% con la seconda (contro il 56% del suo avversario). A fine incontro sono tre le palle break convertite sia da una parte sia dall’altra. I punti totali conquistati nel corso del match sono stati 96 per il nostro portacolori e 98 per il nativo di San Diego. 22.00 Domanitornerà in campo per sfidare Passaro in un derby italiano....