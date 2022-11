Egitto | Malpezzi Pd | ' su Regeni e Zaki serve più nettezza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov (Adnkronos) - "Purtroppo la situazione per la tristissima e dolorosissima vicenda di Giulionon si è sbloccata. Su questo, come sulla vicenda di Patrick, i nostri governi si erano battuti per ottenere trasparenza e chiarezza. Trasparenza cheper permettere alla nostra magistratura di proseguire in un'inchiesta che ora è bloccata per colpa delle autorità egiziane". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simonaa SkyTg24. "Giorgia Meloni ha detto che nell'incontro con il presidente egiziano si è affrontato il tema dei diritti umani ma questo non basta. Abbiamo bisogno di essere più chiari e netti e pretendere giustizia e verità. E dobbiamo riuscire a far tornare Patrick, che vuole laurearsi nel nostro paese, visto che non ha la possibilità di espatriare ...