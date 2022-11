Centomila omicidi di Stato

(Di martedì 8 novembre 2022) di Giuseppe Aragno. Mentre siamo parte attiva in una guerra e in piazza si chiede la pace, è a dir poco singolare: dopo un secolo, la nostra Repubblica parlamentare, che ha tra i suoi principi fondamentali il ripudio della guerra, celebra ancora un conflitto nel quale ci trascinò a tradimento un re criminale con un

Tuscia Web

Jota non ha più controlli su di sè, ingrana e si fa largo in una città che all'epoca conta 360ogniabitanti, quasi venti al giorno. I guai per le truffe delle carte di credito ......per una serie di motivi tra cui la scarsa fiducia dei cittadini nella giustizia) ogni... risse, percosse e tentati, nelle singole province. ***** Una provincia malata: pochi posti letto, preoccupano le violenze sessuali e circolano troppe auto «Io non c’entro, mi hanno incastrato». Sabrina Bacchio, che davanti al gip del Tribunale di Viterbo ha preferito rimanere in silenzio, sarebbe stata intercettata proprio ...