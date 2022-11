Allegri non ha pace | si fa male un altro giocatore | situazione drammatica

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 8 novembre 2022) Continua il dramma infortuni in casa Juventus; dopo Bremer, infatti, si ferma untop e perè sempre più difficile. La Juventus, contro l’Empoli, ha trovato una vittoria importante e non solo per il risultato piuttosto rotondo (quattro a zero).può essere soddisfatto per il gol di Kean (che può rappresentare una soluzione offensiva in più da qui a fine stagione), per la seconda doppietta stagione di Rabiot, per la prestazione, eccellente di Kostic e per una difesa in grado di non subire gol e controllare l’andamento del match senza troppe difficoltà. In questo momento, però, sembra che i bianconeri non possano festeggiare in santaun successo; si è, infatti, infortunato un nuovoche si va aggiungere ad unagià piuttosto complessa. Andiamo ...