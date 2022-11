A 20 anni dalla morte di Pierangelo Bertoli | il figlio Alberto incide un duetto virtuale i video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 novembre 2022) È in tutti gli store e piattaforme digitali “Due voci intorno a un fuoco” (NAR International/BMG Rights Management). È l’album nel qualecanta virtualmente con il padrein un intreccio di voci che ripercorre la carriera del cantautore emiliano. Il 2022 è un anno particolare per la “Bottega”. Infatti ricorrono i 20dima soprattutto gli 80sua nascita., la dedica del, il, per onorare queste ricorrenze, ha avuto l’idea dire un intero album in ...