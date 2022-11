Targa prova | automobilisti avvisati | cosa si rischia se si circola sprovvisti

Leggi su inews24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ladiè necessaria per gli. Se sisenza infatti si va incontro a diverse sanzioni: quali sono. Sono ancora tantissimi gliche non sanno l’importanza delladi. Infattire senza potrebbe farvi incappare in diverse sanzioni. Esiste una pesante multa da pagare: tutti i dettagli. Come oramai L'articolo proviene da Inews24.it.