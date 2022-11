Selena Gomez | il suo documentario è una dedica d' amore a se stessa - Magazine - quotidiano net

(Di lunedì 7 novembre 2022) 'My mind and me' disponibile su AppleTV scava a fondo nella vita della giovane star e parla dei suoi problemi di bipolarismo. Ecco perché ...

Vanity Fair Italia

'My mind and me' disponibile su AppleTV scava a fondo nella vita della giovane star e parla dei suoi problemi di bipolarismo. Ecco perché ...La loro amicizia durata più di 10 anni è giunta al capolinea Hailey Bieber racconta la verità sulla fine della storia tra Justin Bieber esta mandando frecciatine a Hailey ... Perché Selena Gomez non nomina nel suo documentario l'amica Francia che le ha donato un rene ‘My mind and me’ disponibile su AppleTV scava a fondo nella vita della giovane star e parla dei suoi problemi di bipolarismo. Ecco perché vederlo ...L’attrice avrebbe infatti smesso di seguire la Gomez e reagito alle parole spese per la Swift con un sarastico: «Interessante» per poi eliminare il commento. La replica di Selena Gomez non si è fatta ...