Sassari | sorelle anziane cadono in casa | una è morta | l’altra è grave

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Tragedia nel quartiere Monte Rosello didove, in un appartamento, un’anziana è stata trovatamentre la sorella è in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, entrambe sarebbero cadute dentro. L’allarme è scattato quando un nipote, che non sentiva da ieri mattina le due donne tra i 75 e gli 80 anni, ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’appartamento e le hanno trovate entrambe in terra, una priva di vita eferita in modo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante della Questura die hanno verificato, assieme ai colleghi della Scientifica, che non c’era nessun segno di effrazione e che si sarebbe trattato di cadute accidentali. L’ipotesi è che dopo la caduta di una ...

