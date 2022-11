Riccardo Pittis | ' In campo ho vinto tanto | poi ho perso quasi tutto' - Sport - Basket - quotidiano net

L'ex capitano della nazionale di basket non ha mai saltato una partita: 'Dopo il ritiro ho dilapidato un milione, un baratro personale ed economico. Gli atleti sono fragili. Ho trovato il mio riscatto ...L'ex capitano della nazionale di basket non ha mai saltato una partita: 'Dopo il ritiro ho dilapidato un milione, un baratro personale ed economico. Gli atleti sono fragili. Ho trovato il mio riscatto ...I bianconeri vincono il derby d'Italia grazie alle reti di Rabiot e Fagioli. Riccardo Pittis, con il QN, ha parlato delle sue vicissitudini. Le ha raccontate nella sua autobiografia ‘Lasciatemi perder ...L’ex capitano della nazionale di basket non ha mai saltato una partita "Dopo il ritiro ho dilapidato un milione, un baratro personale ed economico. Gli atleti sono fragili. Ho trovato il mio riscatto ...