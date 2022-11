Globalist.it

Sono previsti 40delegati da tutto il mondo e oltre 100 leader tra capi di Stato e di Governo. ...che vedono riuniti quasi tutti i potenti della Terra anche se quest'anno mancherà Vladimir...Secondo, il resto dei quasi 320mila soldati mobilitati si trova ora nei centri di addestramento in Russia . Putin: “50 mila russi reclutati nelle scorse settimane stanno già combattendo in Ucraina” Da "pianista mancato" ("Non possiedo beni di lusso, tranne un pianoforte che - ride - abbiamo solo io e Pippo Baudo") sul palco proporrà ...Sberleffo e satira politicamente scorretta, Checco Zalone è pronto per la tournée nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il nuovo spettacolo, Amore + Iva, scritto ...