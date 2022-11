Progetto Napoli Porta Est | in commissione Urbanistica i criteri per l’accordo di programma

anteprima24.it

Un'ottima esperienza è quella promossa daItaca che in undici città (Milano, Bologna, Firenze, Genova, Lecce,, Palermo, Parma, Rimini, Roma e Torino) ha realizzato (importandole dall'...... poi a Le Castella, vero e proprio simbolo culturale calabrese e. Il film partecipera a ... I cantautori che hanno preso parte alsono: Amalinze, Giuseppe Spinelli (collaboratore di ... Progetto Napoli Porta Est: in commissione Urbanistica i criteri per l'accordo