Mondiali 2022 in Qatar | dove vedere le partite | il calendario completo | date e orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il 20 novembrepartiranno idel. Oltre a non, purtroppo per la seconda volta consecutiva, l’Italia partecipare alla competizione calcistica più importante, la manifestazione vedrà alcune particolarità che la renderanno unica. Anzitutto, per la prima volta il torneo si svolgerà in autunno, per evitare le alte temperatureiote dell’estate. Inoltre, esordio di un Mondiale nei territori del Medio Oriente e legati al mondo arabo. Ciliegina sulla torta, le piattaformeleche saranno anche in streaming e 4K. IdelLa partita inaugurale di domenica 20 novembre sarà– Ecuador, la finale invece è prevista domenica 18 ...