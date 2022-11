Alto Adige

Con la morte, annunciata nelle ultime ore in, di un membro della protezione civile libanese, rimasto gravemente ferito nella devastante esplosione del porto di Beirut dell'agosto del 2020,a 245 il numero di persone rimaste uccise in ...Il primo segue per dieci anni la vita di Maria, migrante siriana in, mentre nel secondo il ... "i cinema sono strapieni e abbiamo vistoal completo anche per dei documentari". Da ... Libano: sale a 245 bilancio vittime esplosione porto Beirut Con la morte, annunciata nelle ultime ore in Libano, di un membro della protezione civile libanese, rimasto gravemente ferito nella devastante esplosione del porto di Beirut dell'agosto del 2020, sale ...Il 2 novembre alle ore 19 talk introduttivo allo spettacolo con la partecipazione di Rabih Mroué, Fabrizio Grifasi (Direttore Generale e Artistico della Fondazione Romaeuropa) e Hou Hanru (Direttore A ...