Lazio | Cataldi | “Ho pensato solo al derby per tutta la settimana Al fischio finale ho pianto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Danilo, capitano in occasione delvinto 1-0 dallasulla Roma, ha parlato ai canali ufficiali della società al termine dell’incontro: “La partita di per sé è stata la cosa più facile. Dirò una cosa poco professionale, ma dopo la partita contro la Salernitana in cui Sergej è stato squalificato io non hoche a questa partita. So che in mezzo c’era un’altra partita importante ma per me questa partita è tutto. Dopo l’Olanda non sono riuscito a dormire, sono due giorni che mi alzo presto, mangio poco. Faccio questa partita da quando ho 12-13 anni”. Sul match: “Penso che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che sappiamo che gioca in maniera sporca, come dimostrano i falli su Zaccagni. Siamo contenti perché abbiamo vinto una partita sporca e quest’anno non c’era mai capitato. Ci sono ...