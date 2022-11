La risposta della rete alla stretta sui rave

Leggi su agi

(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - Regole più severe per iparty illegali: uno dei primi provvedimenti dell'esecutivo appena insediato è il decreto legge per contrastare i raduni illegali, che arriva a ridosso delorganizzato a Modena, conclusosi dopo un accordo tra i partecipanti e le forze dell'ordine. Il Decreto Legge 31 ottobre 2022, n. 162 introduce all'articolo 5 un nuovo tipo di reato, “l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica”, una novità che ha provocato molte critiche al Governo e che sta facendo discutere anche all'internocomunità dei giuristi. I detrattori del decreto sostengono che la nuova norma possa applicarsi a raduni e manifestazioni di qualsiasi tipo, rappresentando una compressionelibertà di manifestazione, senza alcuna ...