La libreria più bella del mondo

Leggi su distantimaunite

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non starò qui ad elencare le bellezze di Venezia. Una città unica al, tra le mete turistiche più visitate: si calcolano ogni anno 30 milioni di persone provenienti da ogni angolo della terra. Una città così unica non può che avere dei “pezzi unici” al suo interno e uno di questi, assolutamente immancabile se passata da lì, è laAcqua Alta, definita anche . Non bisogna essere appassionati lettori per passare di qua. È tappa obbligatoria perché merita veramente di essere vista. Se invece amate i libri, il profumo delle librerie o delle cartolibrerie come me, allora questo luogo vi stupirà e farete fatica a lasciarlo, proprio come è successo a me. Non distante dalle splendide cornici di S. Marco e Rialto, si distingue per l’originale soluzione di proteggere la massiccia mole di volumi dal fenomeno dell’acqua alta. I libri sono ...