Joe Biden è finito | cosa lo aspetta tra 24 ore | disastro dietro l' angolo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Se ancora c'era qualche dubbio in proposito sono bastate le ultime uscite pubbliche del presidentea certificare che per i Democratici alle ormai imminenti elezioni di midterm restano ben poche speranze di mantenere il controllo di entrambe le camere. Anzi l'attuale prospettiva è che i Dem perdano sia la Camera che il Senato, consegnando di fatto gli ultimi due annidi mandato del loro presidente all'immobilismo politico.l'ha buttata sul drammatico, facendo passare in secondo piano l'inflazione e l'imminente crisi economica ha avvisato gli elettori che martedì si voterà per la democrazia che mai nella storia degli Stati Uniti era stata così in pericolo. «Si rischia il caos» ha detto evocando cupe immagini da fine del mondo. PROBLEMI REALI La realtà però è che agli americani preme molto di più il fatto che tra l'aumento dei prezzi ...