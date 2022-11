Ginnastica artistica | le pagelle dell’Italia ai Mondiali | Fate e Moschettieri | il movimento è solido I voti degli azzurri

RaiNews

La ballerina passa le sue giornate facendo trazioni e verticali, per mantenersi in forma alterna tra, danza e allenamento pesi. Il suo aspetto giovanile l'ha resa una vera star ...Senza la caduta finale di Abbadini al cavallo con maniglie (assolutamente comprensibile considerando la poca esperienza internazionale del giovane azzurro e la grande pressione che pesava sulle sue ... Mondiali di ginnastica artistica, Martina Maggio chiude sesta al corpo libero a due decimi dal podio Verolanuova. Sabato 19 novembre a partire dalle 20,30, l'Auditorium di via Rovetta 29 a Verolanuova ospiterà il primo contest "solidale" dedicato ad ...Ottime notizie per la ASD DELFINO che, dopo i collegiali di luglio ed agosto ha, nel fine settimana appena trascorso, vista una nuova convocazione di Simone Miccoli- classe 2010- nella selezione Nazio ...