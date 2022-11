Il Sole 24 ORE

Questo permette al contribuente di evitare di pagaredi quanto realmente sia dovuto per l'anno in considerazione. Il rischio, come abbiamo anticipato, però è quello di vedersi applicare una ...Sburocratizzazione,giusto, incentivi ma anche lotta al caro energia e investimenti sulla qualità del comparto, ... nonrinviabili, dell'industria turistica che è stato presentato agli Stati ... Fisco, più evasione Irpef: 68,7% tra gli autonomi, rischi dalla flat tax