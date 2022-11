Ucraina | Crosetto | ' Conte stia sereno | seguiremo le leggi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov (Adnkronos) - Quello di"sembra l'intercalare di un bullo di quartiere più che il tentativo di dialogo tra persone rispettose delle istituzioni. Ma l'onorevolepuò stare: il ministero — non il ministro, che non dispone delle istituzioni ma le serve — seguirà lecome sempre". Lo dice Guido, al 'Corriere della sera', sulla questione dell'invio delle armi all'. "Il ministro della Difesa sta facendo — per spiegarlo bene a— quello che lui e altri hanno deciso di fare dicendo sì ai 5 decreti per l'invio di armi decisi dal governo Draghi del quale i Cinque Stelle erano il maggior sostegno parlamentare. Se oggi ha cambiato idea è per altro", "per strumentalizzare il corteo e le ragioni delle associazioni pacifiste", ...