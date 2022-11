Stupro di gruppo di Capodanno a Primavalle | la vittima del branco tenta il suicidio | «Volevo farmi del male | è tutta colpa mia»

Leggi su open.online

(Di domenica 6 novembre 2022) È passato oltre un anno da quando una 16enne sarebbe prima stata drogata con il Gbl (la cosiddetta «droga dello») e successivamente è statadi abusi sessuali da parte di almeno cinque ragazzi durante una festa organizzata in una villetta privata aa Roma, durante il2021. La giovane, divenuta nel frattempo 18enne, hato di superare il trauma e di riprendere in mano la propria vita dopo le violenze sessuali subìte. È tornata a studiare in Spagna, lontano da Roma, per poter dimenticare e poter dare il via a una nuova vita, diplomandosi e proseguendo gli studi. Ma così come riporta Repubblica, la giovane ha comunque continuato ad avere problemi legati alla violenza subìta, come difficoltà di concentrazione, ansia, depressione. Problemi che sono andati via via ...