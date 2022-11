Sfregiata con l’acido 5 anni fa | Gessica Notaro dice “sì” alla proposta di matrimonio del suo nuovo compagno

Leggi su tpi

(Di domenica 6 novembre 2022) Pochi minuti prima dell’inizio della prova di coppa del mondo di salto ad ostacoli, appuntamento clou di Fieracavalli Verona, l’atleta Filippo Bologni ha chiestosua fidanzatadi sposarlo. I due si erano incontrati proprio per la passione in comune che hanno per i cavalli. Così lui ha scelto il contesto dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition per fare il “grande passo”.ha detto “sì”, visibilmente emozionata. Nel 2017 rimase vittima di un agguato conper opera del suo ex fidanzato, che le sfregiò il volto causandole anche la perdita della vista da un occhio. Riminese, dieciprima,era stata eletta Miss Romagna nel contest di Miss Italia. Dopo l’aggressione ha dovuto sostenere diversi ...