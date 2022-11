Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith | tensione alle stelle | “Non sai cosa sia l’educazione”

(Di domenica 6 novembre 2022) Ieri sera, a “Ballando con le”, Luisella Costamagna – in pista nonostante un infortunio che le ha creato non Perizona Magazine.

È iniziata con il botto la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera, sabato 5 novembre . Ad accendere gli animi ci ha pensato una confessione shock disu Dario Cassini. Tra i due già non corre buon sangue e non sono mancate le frecciatine, però questa volta, si è trattato di qualcosa di molto più serio e che mette a rischio la ...A Ballando con le stellee Dario Cassini hanno pesantemente litigato. Lite in studio, pesanti accuse. Ma cosa è accaduto Nella serata di ieri sabato 5 novembre 2022, è andata in onda una nuova puntata di ...A Ballando con le stelle è accaduto di tutto. Scontro acceso tra le due giurate, Carolyn Smithn e Selvaggia Lucarelli. Ma cosa è accaduto Nella serata di ieri è andata in onda l'ennesima puntata di ...Nella precedente puntata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha rivelato che uno dei concorrenti ha tentato di falsare i risultati della giuria, chiamandola al telefono. Ecco cosa è success ...